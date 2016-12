Il Papa ai giovani: "Andate controcorrente"

foto Ansa 11:16 - Dio "ci dà il coraggio di andare controcorrente, sentite bene giovani. Non ci sono difficoltà tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura". Lo ha detto Papa Bergoglio nel corso dell'omelia rivolto ai ragazzi che stanno per ricevere la Cresima. "Con lui - ha sottolineato il Pontefice - possiamo fare cose grandi". , sentite bene giovani. Non ci sono difficoltà tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura". Lo ha dettonel corso dell'omelia rivolto ai ragazzi che stanno per ricevere la Cresima.

"Giocate la vita per grandi ideali". Così Papa Bergoglio si è rivolto ai giovani alla fine dell'omelia parlando a braccio. "Scommettete su grandi ideali, su cose grandi, non siamo stati scelti dal Signore per "cosine" piccole ma per cose grandi", ha aggiunto.



Papa Francesco come Wojtyla, "spalancate la porta a Dio" - "Cari amici, spalanchiamo la porta della nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle tribolazioni, rafforzi la nostra unione con il Signore, il nostro rimanere saldi in Lui: questa sarà una vera gioia", ha quindi detto Papa Francesco, concludendo l'omelia. Dicendo di "spalancare la porta" a Dio, il Pontefice ha usato la stessa espressione di Papa Wojtyla all'inizio del suo pontificato nel 1978.