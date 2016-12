Meteo, bello al Sud e tregua pioggia al Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo, Italia divisa in due dal maltempo 10:31 - Quella di oggi sarà una domenica di tempo bello su tutto il Centrosud con sole e temperature in crescita. Breve tregua anche al Nord dove il sole sta tornando a farsi vedere anche sulla Pianura Padana. Già dal tardo pomeriggio però sul Nord, e in particolare sul Nordovest, arriverà una nuova perturbazione. - Quella di oggi sarà una domenica di tempo bello su tutto il Centrosud con sole e temperature in crescita. Breve tregua anche al Nord dove il sole sta tornando a farsi vedere anche sulla Pianura Padana. Già dal tardo pomeriggio però sul Nord, e in particolare sul Nordovest, arriverà una nuova perturbazione.

Italia divisa in due dal maltempo - L'Italia nelle prossime ore sarà sotto il raggio d'azione di due strutture diverse: da un lato avremo il rigonfiamento dell’alta pressione di matrice nordafricana che porterà tempo stabile al Centrosud e farà schizzare le temperature massime, con valori da piena estate. Dall'altro lato arriverà dal pomeriggio-sera al Nord, e in particolare al Nordovest, una nuova perturbazione, la numero 8 del mese di aprile, che si trova ora posizionata tra la Francia e il Mediterraneo Occidentale. Lunedì questo fronte perturbato porterà piogge al Nordovest, sul Trentino e sull'Emilia Occidentale



Le previsioni per domani - Lunedì sulle regioni del Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato. Al Nord cielo nuvoloso, con alcune schiarite sulle pianure del Nordest. La probabilità di piogge sarà maggiore sulle regioni nordoccidentali, specie al mattino, e con fenomeni più insistenti a ridosso delle Alpi. Venti: moderati sud orientali, con rinforzi su Sicilia e Canale di Sardegna.



Arriva l'estate al Centrosud - La massa d’aria calda di origine nordafricana che si riverserà sulle regioni centromeridionali farà aumentare le temperature in particolare al Centrosud, dove avremo valori da piena estate. Le regioni più calde saranno la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sicilia dove registreremo temperature sopra la media anche di 5-10°C. Potremo raggiungere i 30°C a Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Temperature massime oltre i 25°C anche sul Nordest, con 25-27°C a Bologna e Verona. Al Nordovest raggiungeremo senza problemi i 20°C.



Martedì ancora tempo instabile al Nord - Nella giornata di martedì la perturbazione n. 8 del mese di aprile darà i suoi effetti principalmente al mattino, con piogge più diffuse nelle zone alpine, sul Nordovest e nell'alto Veneto. In queste zone migliorerà a partire dal pomeriggio/sera. Al Centrosud avremo ancora una bella giornata di sole, con il passaggio di qualche nube innocua nelle regioni del Centro. Le temperature saranno ancora estive nelle regioni centromeridionali.



La previsioni per il Primo maggio - La giornata dedicata alla festa dei lavoratori sarà in prevalenza bella sull'Italia. Il sole tornerà finalmente a farsi vedere anche al Nord, dove avremo solo qualche nube in più e un po' di instabilità sui rilievi del Nordovest tra Piemonte e Lombardia, e farà ancora caldo al Centrosud, dove grazie ai venti di Scirocco, si potranno facilmente raggiungere e localmente anche superare i 30°C.