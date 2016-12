Meteo, Italia divisa in due nel weekend

foto Meteo.it Correlati Meteo 09:56 - Nelle prossime ore buona parte del Paese, in particolare il Centronord, sarà alle prese con nubi e pioggia. Anche il Sud vedrà una maggiore instabilità, che si risolverà comunque abbastanza rapidamente. L’inizio delle settimana vedrà l’Italia divisa in due con tempo in prevalenza soleggiato al Centrosud e ancora qualche disturbo al Nord, specialmente al Nordovest. - Nelle prossime ore buona parte del Paese, in particolare il Centronord, sarà alle prese con nubi e pioggia. Anche il Sud vedrà una maggiore instabilità, che si risolverà comunque abbastanza rapidamente. L’inizio delle settimana vedrà l’Italia divisa in due con tempo in prevalenza soleggiato al Centrosud e ancora qualche disturbo al Nord, specialmente al Nordovest.

Intanto si sta già organizzando una vasta aria di alta pressione: dalla Libia una bolla di aria calda africana raggiungerà buona parte del Paese all’inizio della prossima settimana, dando i suoi massimi effetti al Centrosud dove avremo un clima estivo, con temperature che localmente potrebbero superare i 30°C-31°C.



Lunedì e martedì le regioni più calde saranno la Sicilia, la Campania, la Puglia ma il caldo sopra le medie si farà sentire anche in Lazio, Toscana fino all’Emilia Romagna. Rimarrà ai margini di questa impennata estiva il Nordovest che risentirà della vicinanza di un fronte perturbato bloccato su parte della Francia proprio a causa del rigonfiamento dell’anticiclone nordafricano.



SABATO: LA GIORNATA PEGGIORE DEL WEEKEND, PIOGGE SPECIE AL CENTRONORD. NEL POMERIGGIO SI INTENSIFICANO LE PIOGGE AL NORD



Sabato cielo in prevalenza nuvoloso su tutte le regioni. Al mattino piogge sparse su Nordovest, Toscana, Sardegna, est Sicilia, Campania, Abruzzo e Molise. Nel ore centrali della giornata piogge diffuse e in intensificazione al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, altrove fenomeni in esaurimento o di scarso rilievo. La sera schiarite al Sud, piogge in attenuazione anche al Nord a partire dalla pianura. Venti moderati meridionali. Temperature in calo.



DOMENICA RAPIDO MIGLIORAMENTO AL CENTROSUD. BREVE TREGUA AL NORD, IN ATTESA DI UN NUOVO PEGGIORAMENTO A PARTIRE DA OVEST



Domenica al Sud e in Sicilia tempo soleggiato. Al Centronord nuvolosità variabile e solo qualche breve schiarita. Al mattino piogge occasionali piogge su zone interne di Toscana, Friuli, alto Piemonte. Nel corso del tardo pomeriggio peggiora con piogge al Nord, iniziando da Liguria e Alpi occidentali. Temperature massime quasi ovunque in rialzo. Venti di debole intensità.



INIZIO SETTIMANA CON L’ITALIA DIVISA IN DUE: ANCORA INSTABILE E PIOVOSO AL NORD. BEL TEMPO AL CENTROSUD DOVE AVREMO CALDO AFRICANO E PUNTE DI 30-31°C.



Lunedì avremo un tempo piovoso al Nord, soprattutto al Nordovest, con nubi abbastanza compatte. Tempo bello nelle regioni centromeridionali con solo qualche nube innocua, ma sarà il caldo africano il vero protagonista della scena. La bolla d’aria proveniente dalla Libia si espanderà su buona parte del Paese facendoci assaggiare una prima fase praticamente estiva. Possibili al Sud, in Sicilia, Campania i 30-31°C, ma il caldo si farà sentire anche in città come Roma, Napoli, Firenze e Bologna dove potremo raggiungere senza problemi i 28°C.



1° MAGGIO ESTIVO: SI PROSPETTA UNA SPLENDIDA GIORNATA DI SOLE SUL PAESE, CON ANCORA CALDO ESTIVO AL CENTROSUD



La giornata dedicata alla festa dei lavoratori sarà in prevalenza bella sull’Italia. Il sole tornerà finalmente a farsi vedere anche al Nord e sarà una giornata ancora molto calda al Centrosud, dove grazie ai venti di Scirocco, si potranno facilmente raggiungere e localmente anche superare i 30°C.