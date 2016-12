foto LaPresse

17:47

- Maltempo in arrivo al Nord. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile che ha emesso un avviso meteo. Fin dalle prime ore di domani previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Emilia-Romagna, in estensione, nel corso della giornata, a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Sud invece la situazione è inversa e per il ponte del primo maggio le temperature sfioreranno anche i 30 gradi.