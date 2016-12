Meteo, tornano le piogge al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo

La situazione in Europa 17:59 - Dopo la bella giornata del 25 aprile, il weekend alle porte sarà caratterizzato da diverse fasi molto dinamiche. Nel giro di poche ore in molte zone del Paese avremo a che fare con fasi soleggiate e momenti più instabili, con aumento delle nubi e qualche pioggia. La presenza di un mulinello di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale caratterizza questa variabilità: la rotazione in senso antiorario delle nubi fa cambiare rapidamente lo scenario meteo. - Dopo la bella giornata del 25 aprile, il weekend alle porte sarà caratterizzato da diverse fasi molto dinamiche. Nel giro di poche ore in molte zone del Paese avremo a che fare con fasi soleggiate e momenti più instabili, con aumento delle nubi e qualche pioggia. La presenza di un mulinello di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale caratterizza questa variabilità: la rotazione in senso antiorario delle nubi fa cambiare rapidamente lo scenario meteo.

Domani maltempo al Nord - Maltempo in arrivo al Nord. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile che ha emesso un avviso meteo. Fin dalle prime ore di domani previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Emilia-Romagna e, nel corso della giornata, , sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.



Il vortice di bassa pressione che a inizio settimana era presente sull'Italia dopo essersi temporaneamente allontanato sul Nord Africa in queste ultime ore è risalito nuovamente verso nord e tra oggi e domani coinvolgerà buona parte del nostro Paese, in modo più deciso le regioni del Centronord.



Nubi al Nord, bel tempo al Sud - Oggi nubi in aumento al Centronord con deboli piogge al Nord, fatta eccezione per l'estremo Nordest, in Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Questa mattina qualche pioggia sarà possibile anche in Sicilia. Nelle regioni meridionali avremo una prevalenza di bel tempo e di sole ma anche qui con qualche velatura in transito.



Temperature pomeridiane in calo al Nordovest, senza variazioni di rilievo nel resto d'Italia. Il clima sarà mite ovunque: al Centrosud in particolare si toccheranno punte di 25-26 gradi. Un po' ventoso in Sardegna e Sicilia meridionali a causa dello Scirocco.



Sabato instabile in gran parte dell'Italia - Sabato: cielo ovunque da nuvoloso a coperto. Nel corso della giornata pioverà in tutto il Nord, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio e più a sud tra Puglia centrale, Lucania, Calabria e Sicilia orientale. Qualche rovescio anche in Sardegna. Le piogge saranno localmente intense e continue su alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria di Levante. Dalla sera i fenomeni si concentreranno tra la fascia alpina e l’alta Val Padana, si esauriranno invece nel resto del Paese. Temperature massime in diminuzione, più sensibile al Nord e nelle regioni tirreniche.



Domenica il tempo migliora - Domenica bello nelle regioni meridionali, ancora nuvole in transito al Centronord dove comunque non mancheranno delle schiarite ma con ancora qualche pioggia al Nord più probabili su Alpi, Liguria e Nordest.



La prossima settimana brutto al Nord, bello al Sud - Per lunedì e martedì dovremo ancora fare i conti con i capricci della primavera: secondo le indicazioni dei modelli il tempo sarà in peggioramento al Nord, per l'arrivo di un nuovo impulso perturbato, dove avremo piogge e instabilità. Al momento sembra risparmiata dal maltempo la Romagna, dove avremo sole alternato a qualche nube.



Andrà meglio nelle regioni del Centrosud, in particolare quelle adriatiche, e nelle Isole dove il tempo sarà in prevalenza bello e le temperature saranno decisamente estive, grazie ai venti di Scirocco. In particolare nella giornata di lunedì si sfioreranno i 30 gradi in molte città come Palermo, Trapani, Roma e Napoli.



Il peggioramento in arrivo al Nord causerà una "risposta africana": una massa d’aria molto calda anche in quota verrà convogliata sulle regioni meridionali causando l'aumento delle temperature.