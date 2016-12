foto Ansa

- "Il Vaticano non ha in preparazione alcun documento sulla comunione ai divorziati risposati". Lo afferma una nota del Pontificio consiglio per la famiglia, presieduto da monsignor Vincenzo Paglia, affermando che "non c'è fondamento alcuno in merito alla notizia, diffusa da alcuni organi di stampa, che sia in preparazione un documento sulla comunione ai divorziati risposati".