Meteo: oggi sole, pioggia sabato

Venerdì situazione tranquilla, anche se assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità, a partire dal Nordovest, in attesa di un break piovoso nella giornata di sabato in particolare al Centronord, dove avremo le piogge più intense. Domenica la situazione migliorerà generalmente e avremo un basso rischio di pioggia.



TEMPO PREVISTO PER OGGI 25 APRILE: PREVALENZA DI SOLE E TEMPERATURE QUASI ESTIVE



Oggi al mattino in prevalenza sereno al Nord e regioni del versante adriatico. Molte nubi e piogge sparse sulla Sardegna. Un po’ di nuvolosità anche in Sicilia e sulle regioni tirreniche. Nel pomeriggio ancora nuvole e piogge sparse sulla Sardegna; alternanza di sole e nubi su Liguria, regioni tirreniche e Sicilia, per lo più sereno altrove. Ventoso per venti orientali su Basso Tirreno e Isole.



TEMPERATURE IN NETTA CRESCITA: LA SICILIA LA REGIONE PIU’ CALDA CON PUNTE DI 28 GRADI



Temperature massime in crescita, quasi ovunque comprese fra 20 e 26 gradi, ma con punte anche di 27-28 gradi in Sicilia.



VENERDI’ 26 APRILE: REGGE IL TEMPO BUONO NEL SUD PENINSULARE. SOLE E NUVOLE AL CENTRONORD, MA GRADUALE AUMENTO DELL’INSTABILITA’ SENZA PIOGGE SIGNIFICATIVE



Venerdì molte nuvole e deboli piogge al Nordovest. Alternanza di sole e nuvole al Nordest, Centro e Isole, con qualche breve ma improvviso acquazzone su Toscana, Marche e Sicilia. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud Peninsulare. Temperature massime in leggero calo al Nordovest e regioni centrali tirreniche, stazionarie o in lieve aumento altrove.



SABATO 27 APRILE: NETTO PEGGIORAMENTO CON PIOGGE DIFFUSE AL NORD



Sabato sarà la giornata peggiore di questo ponte, per l’aumento della nuvolosità dovuto al vortice depressionario che si sposterà verso est e guadagnerà intensità per l’arrivo di un impulso di aria fredda atlantica. Il Centronord vedrà piogge diffuse e insistenti che inizieranno a bagnare dapprima il Nordovest e la Toscana al mattino. Nel corso delle ore le piogge si estenderanno a tutto il Centronord e andranno ad aumentare in intensità. Il Sud vedrà qualche pioggia, meno intensa, in particolare al mattino. Calo delle temperature massime di 2-6 gradi in tutta Italia.



DOMENICA 28 APRILE MIGLIORA AL CENTROSUD CON PREVALENZA DI FASI SOLEGGIATE



Nella giornata di domenica la situazione vedrà un miglioramento al Centrosud, con prevalenza di fasi soleggiate. Al Nord avremo un cielo nuvoloso con possibilità di qualche pioggia residua solo al Nordovest.



ATTENZIONE: APRILE SI CHIUDE CON LA PIOGGIA AL NORD. NUOVO PEGGIORAMENTO IN ARRIVO PER L’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA. 30° AL SUD PER LO SCIROCCO.



Per l’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo cambio di scenario meteorologico. Arriverà una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge anche forti al Nord. Lunedì 29 attese piogge intense al Nordovest e in particolare su Val d’Aosta e Piemonte dove sono attesi notevoli accumuli. Soffieranno intensi venti meridionali (Scirocco) che contribuiranno a creare l’EFFETTO STAU: questi venti intensi e umidi andranno a “sbattere” sul lato sopravento delle montagne del Nordovest scaricando molta pioggia che insisterà per diverso tempo sulle stesse zone.

Questi stessi venti saranno responsabili, tra lunedì e martedì, di un notevole aumento delle temperature al Centrosud, dove localmente potremo arrivare ai 30°C. Al Nord e in Sardegna assisteremo invece ad un calo delle temperature. Martedì 30 le piogge coinvolgeranno tutto il Nord e parte della Toscana, mentre sul resto d’Italia il tempo si manterrà discreto