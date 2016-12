Stupro a Milano: preso un 19enne

foto Dal Web 10:22 - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Locate Triulzi (Milano) per violenza sessuale ai danni di una studentessa di 24 anni conosciuta in discoteca. L'episodio è avvenuto alle 4 del 21 aprile scorso nel parcheggio del locale, in via Molise 30, dove la giovane era andata con un'amica. Nel corso della serata è rimasta da sola e ha conosciuto il suo aggressore, con il quale ha deciso di andare a fumare una sigaretta nella sua auto: qui, al rifiuto della studentessa, è avvenuto lo stupro, poi confermato dai test della clinica Mangiagalli di Milano. - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Locate Triulzi (Milano) per violenza sessuale ai danni di una studentessa di 24 anni conosciuta in discoteca. L'episodio è avvenuto alle 4 del 21 aprile scorso nel parcheggio del locale, in via Molise 30, dove la giovane era andata con un'amica. Nel corso della serata è rimasta da sola e ha conosciuto il suo aggressore, con il quale ha deciso di andare a fumare una sigaretta nella sua auto: qui, al rifiuto della studentessa, è avvenuto lo stupro, poi confermato dai test della clinica Mangiagalli di Milano.

Ennesimo incubo, quindi, per una giovane "colpevole" di aver rifiutato un uomo che sulla vittima ha infierito anche con diversi schiaffi, alcuni pugni e diversi morsi. Quando i militari della compagnia di Corsico lo hanno arrestato, il 19enne, che sta per prendere la maturità, abita a Gratosoglio e non ha mai avuto problemi con la giustizia, si è limitato a dire: "Non so, non mi ricordo nulla. Ho bevuto molto e non ho fatto niente". La realtà, però, purtroppo è molto diversa.