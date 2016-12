Comunione ai divorziati: la Chiesa apre?

foto Ansa Correlati Il Papa alle famiglie dei desaparecidos: potete contare su di me

08:35

- E' ancora presto per parlare di una svolta ma già il fatto di non bocciare la discussione a priori è un grosso passo in avanti. Recependo l'istanza di molti vescovi, Papa Francesco ha incaricato monsignor Paglia di studiare la possibilità di concedere a separati e divorziati la possibilità di ricevere i sacramenti. Il presidente del pontificio consiglio per la Famiglia, preparerà un documento ad hoc.