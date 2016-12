Il Papa alle famiglie dei desaparecidos: potete contare su di me

foto Ansa 15:21 - "Potete contare su di me". Questa la risposta di papa Francesco alle rappresentanti del movimento "Nonne di Plaza de Mayo" che, al termine dell'udienza generale di oggi, gli hanno chiesto aiuto nella ricerca, tramite gli archivi della Chiesa argentina e del Vaticano, dei figli dei desaparecidos sottratti ai genitori durante la dittatura. - "Potete contare su di me". Questa la risposta dialle rappresentanti del movimentoche, al termine dell'udienza generale di oggi, gli hanno chiesto aiuto nella ricerca, tramite gli archivi della Chiesa argentina e del Vaticano, dei figli deisottratti ai genitori durante la dittatura.

Le parole del Papa sono state riferite da Estela Carlotto, presidente dell'associazione, da lui incontrata al termine dell'udienza. Carlotto si è detta "molto emozionata" per l'incontro con "l'argentino Bergoglio" che, ha raccontato, "si è svolto in maniera informale, al di là del protocollo. Ci siamo tenuti a lungo le mani, il Papa mi ha riconosciuto rievocando un nostro precedente incontro quando era cardinale".



"Dopo quella volta - ha proseguito - non c'è stato più nulla, allora eravamo rimaste un po' male. Oggi invece ci ha incontrato, gli abbiamo consegnato una lettera con la nostra richiesta di aiuto ed ora abbiamo molta speranza perché ci ha dato la sua parola". "E' stata come una trasmissione di affetto, abbiamo sentito la Chiesa che noi chiediamo come cattolici".