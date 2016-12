Per il 25 aprile sole e caldo sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:14 - Oggi ritorna il tempo stabile e soleggiato con temperature in rialzo in quasi tutta l'Italia. Il vortice depressionario tornerà però venerdì ad avvicinarsi all'Italia, portando nuove piogge soprattutto alla fine del giorno al Nord. Nel fine settimana inizialmente nuvole su gran parte del Paese e piogge specie al Nord, ma con tempo in miglioramento già dalla seconda parte di sabato e con il ritorno del sole, domenica, quasi ovunque. - Oggi ritorna il tempo stabile e soleggiato con temperature in rialzo in quasi tutta l'Italia. Il vortice depressionario tornerà però venerdì ad avvicinarsi all'Italia, portando nuove piogge soprattutto alla fine del giorno al Nord. Nel fine settimana inizialmente nuvole su gran parte del Paese e piogge specie al Nord, ma con tempo in miglioramento già dalla seconda parte di sabato e con il ritorno del sole, domenica, quasi ovunque.

Quindi oggi nuvoloso o molto nuvoloso sulle Isole Maggiori, con piogge sparse sulla Sardegna e, solo al mattino, qualche piovasco anche nel sud della Sicilia. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia, con appena qualche nuvola innocua in più sulle regioni del Sud Peninsulare. Temperature massime in aumento, specie al Centronord, con valori quasi ovunque compresi fra 18 e 24 e qualche punta fino a 25-26 gradi. Ventoso per venti orientali su Basso Tirreno e Isole.



Il 25 aprile con il sole - Giovedì 25 molte nuvole sulle Isole Maggiori, con piogge sparse, anche a carattere temporalesco, sulla Sardegna. Alternanza di sole e nuvole, comunque senza piogge, su Liguria e regioni tirreniche; cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature massime in ulteriore aumento, quasi ovunque fra 20 e 28 gradi.



Venerdì torna la pioggia - Venerdì 26 graduale peggioramento a Nordovest in estensione anche alle regioni di Nordest nelle ore pomeridiane. Un po' di instabilità riguarderà anche le zone tirreniche e le Marche. In serata primi rovesci in Sardegna. I venti di Scirocco in intensificazione lungo le coste conterranno il calo delle temperature.



Il weekend - Sabato 27 tempo in ulteriore peggioramento al Centronord con piogge e rovesci anche di forte intensità. Fenomeni localizzati al Sud e sulle Isole. Temperature in calo al Nord e lungo le coste tirreniche. Domenica 28 migliora al Centro e sull'alto Adriatico. Rischio di piogge solo al Nordovest, nelle zone alpine e in Friuli. Bel tempo al Sud. Temperature in generale rialzo ad eccezione delle regioni nordoccidentali e delle Alpi.