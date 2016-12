foto Ansa

07:45

- I carabinieri di Casal di Principe (Caserta) hanno stroncato un traffico internazionale di eroina e cocaina dall'Olanda. Venti persone, tutte di origine africana, sono finite in manette. La droga veniva portata in Italia da corrieri che ingerivano ovuli contenenti lo stupefacente dopo l'esecuzione di riti propiziatori che un "mago vudu" eseguiva in Africa per "scongiurare" la rottura degli stessi ovuli.