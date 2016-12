Oristano, prof chiude alunna in un armadio

foto Dal Web 10:48 - Il professore di Latino l'accusa di aver suggerito durante un'interrogazione e per punizione la rinchiude in un armadio. Vittima una studentessa di 15 anni e protagonista del gesto un docente della quinta ginnasio del liceo classico di Laconi, in provincia di Oristano. Per la dirigenza della scuola si è trattato di ''uno scherzo di pessimo gusto'' mentre i familiari dell'allieva hanno stigmatizzato il comportamento del prof. - Il professore di Latino l'accusa di aver suggerito durante un'interrogazione e per punizione la rinchiude in un armadio. Vittima una studentessa di 15 anni e protagonista del gesto un docente della quinta ginnasio del liceo classico di Laconi, in provincia di Oristano. Per la dirigenza della scuola si è trattato di ''uno scherzo di pessimo gusto'' mentre i familiari dell'allieva hanno stigmatizzato il comportamento del prof.

Il fatto è avvenuto nelle settimane scorse ma si è appreso solo ieri - come riportano i quotidiani La Nuova Sardegna e L'Unione Sarda - dopo che si è svolta anche una assemblea nella quale si è discusso di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, inoltre, il docente avrebbe anche invitato una compagna a prendere a calci l'armadio anche se questa non lo avrebbe fatto. Se familiari e amici hanno respinto il comportamento del professore, i suoi colleghi e il preside hanno parlato di ''uno scherzo finito male''. L'adolescente è tornata a casa in lacrime ed umiliata ha raccontato tutto ai genitori i quali hanno riferito il fatto al preside. E' quindi scattata una indagine interna al termine della quale il docente è stato assegnato ad altre classi.