foto Ansa

16:38

- "Quando il giudice ha letto la sentenza ho provato tanto dolore, tristezza, smarrimento, poi mi veniva in mente Sarah alla quale bisognava dare giustizia". Lo dice Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi, assieme al marito Giacomo a Domenica Live su Canale 5, dopo la condanna all'ergastolo di Cosima e Sabrina Misseri per l'omicidio della figlia. "Non possiamo parlare di vittoria. E' un primo traguardo ma è solo una partenza", conclude.