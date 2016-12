foto Ingv

09:00

- Nuova scossa di terremoto a Città di Catello (Perugia), dove nelle ultime 24 ore la terra ha tremato quasi una trentina di volte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato infatti una scossa di magnitudo 3.2 alle 6:17. Al momento non sono stati segnalati, così come per gli altri eventi sismici di queste ore, danni a cose o persone.