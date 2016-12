Bergamo, accoltella la figlia e si uccide

foto Facebook Correlati Accoltella la figlia e si uccide 10:54 - Ha ucciso la figlia di un anno e mezzo accoltellandola e poi si è tolta la vita, tagliandosi la gola. E' accaduto ieri sera in un appartamento di Bergamo. Alessia Olimpo, dentista di 36 anni, e la figlia sono state trovate senza vita nella camera da letto della piccola. A fare la macabra scoperta il marito della donna, Alberto Calderoli. - Haaccoltellandola e, tagliandosi la gola. E' accaduto ieri sera in un appartamento di, dentista di 36 anni, e la figlia sono state trovate senza vita nella camera da letto della piccola. A fare la macabra scoperta il marito della donna,

Il marito era rientrato in tutta fretta da un congresso dentistico a Riva del Garda (Trento) dopo che il padre gli aveva riferito di non aver ottenuto risposta dalla moglie in casa.



Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Sul posto il magistrato di turno, Franco Bettini, gli uomini della Squadra mobile della questura e la polizia scientifica. I rilievi sono proseguiti fino a tarda notte.



Per lasciare intatta la scena del crimine, i tecnici della scientifica sono dovuti entrare da una finestra: il corpo di Alessia era infatti disteso proprio dietro la porta della stanza e, se la polizia fosse entrata aprendola, avrebbe inevitabilmente spostato il corpo e compromesso la scena.