Meteo, marcia indietro verso l'inverno

- La perturbazione numero 7 di aprile arrivata venerdì al Nord Italia nel corso di questo fine settimana scivolerà verso Sud andando a coinvolgere anche molte regioni centro-meridionali, dove comunque le nubi e le piogge saranno decisamente meno diffuse e insistenti a quelle che interesseranno le regioni settentrionali. Le temperature si riporteranno su valori normali per il periodo o solo leggermente al di sotto. All’inizio della settimana avremo ancora un tempo instabile sull’Italia con un primo generale miglioramento martedì. Tra mercoledì e giovedì bel tempo in quasi tutta Italia e temperature molto miti ovunque.

Previsione per oggi (sabato 20 aprile) - Sabato molto nuvoloso al Nord con piogge e rovesci sparsi quasi ovunque, meno intensi su Liguria e Friuli Venezia Giulia; al mattino neve sulle Alpi centro-occidentali fino a quote di 1200-1500 metri ma con quota neve in aumento nel corso della giornata. Tempo più variabile al Centrosud dove le nuvole si alterneranno a delle schiarite, anche ampie nelle regioni meridionali; questi annuvolamenti saranno accompagnati da qualche rovescio o temporale su zone interne del Centro, Toscana, Marche e, in forma isolata, sui rilievi della Basilicata e della Sicilia. Temperature in calo al Centronord e in Sardegna, stazionarie al Sud e Sicilia. Nelle regioni settentrionali massime pomeridiane intorno ai 15-17 gradi, al Sud invece valori tra 20 gradi e 25 gradi. Ventoso in Sardegna per il Maestrale e sul medio-alto Tirreno e in Liguria per il Libeccio.

Previsione per domani (domenica 21 aprile) - Domenica ancora molte nuvole al Nord, fatta eccezione per l’Emilia Romagna e la Liguria dove sarà presente anche qualche schiarita. Qualche piovasco sull’Emilia occidentale e sull’Appennino ligure; nel resto del Nord più nuvoloso e con ancora piogge e rovesci sparsi. Alternanza di annuvolamenti e momenti soleggiati al Centrosud con il rischio di rovesci in Toscana, alto Lazio, zone interne del Centro; alta probabilità di temporali al Sud e Isole. Temperature in calo anche al Sud.

Calo termico - In questo fine settimana calo termico medico di 4-8 gradi. Lo sbalzo si sentirà soprattutto in montagna, dove perderemo anche oltre 15 gradi. La perturbazione numero 7 di aprile riporterà nel fine settimana le temperature nelle medie stagionali (mentre negli scorsi giorni abbiamo avuto temperature in molte località del Centronord tipiche di inizio giugno). Il calo termico generale atteso nel fine settimana sarà di 4-8 gradi, ma in montagna (dove nelle scorse ore il termometro ha raggiunto anche i 28-29 gradi) potremo perdere anche oltre 15 gradi. Ecco alcuni esempi di calo termico tra la giornata di giovedì 18 aprile e quella di oggi (sabato 20 aprile): a Milano si passerà da 26 gradi a 15 gradi, a Bolzano da 29 gradi a 17 gradi, ad Aosta addirittura da 27 gradi a 10 gradi, a Firenze da 26 gradi a 21 gradi.

La tendenza per la prossima settimana - Lunedì: avremo ancora tempo instabile sull’Italia, in particolare al Centro e al Nordest. Nelle regioni centrali sarà possibile qualche temporale pomeridiano. Martedì: generale miglioramento, qualche acquazzone e temporale al Centro e nelle zone interne delle Isole. Mercoledì e giovedì: bel tempo quasi dappertutto con temperature molto miti ovunque. Le massime potranno superare i 25 gradi: tornerà dunque il caldo sul nostro Paese. Si segnala soltanto un possibile peggioramento sulla Sardegna da confermare nei prossimi aggiornamenti.