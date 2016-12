Bari, la casta dedica le strade ai parenti

I criteri rigorosi, con tanto di commissione di esperti, che servivano a decidere se concedere o meno a una strada a un personaggio famoso sono stati sostituiti da questa pratica. Basta che la defunta "personalità", meglio se si tratta di un politico, abbia un parente con una buona posizione all'interno del Palazzo del Comune per avere garantita una strada dedicata alla sua memoria.

Numerosi gli esempi: nella giunta Emiliano gli asessori Gianni Giannini e Alfonso Pisicchio hanno dedicato due strade ai loro padri. L'assessore Franco Albore non ha dimenticato il suocero, Lorenzo Vitale che ha una via nel nuovo quartiere Sant'Anna. Stesso copione per i consiglieri comunali Massimo Posca (Pdl) e Antonio Bisceglie (Pd): anche per loro una strada a testa, dedicata ai padri.

In tutti i casi, nelle delibere di giunta, si legge che il personaggio "ha dato lustro alla città", magari perché è stato parlamentare o si è speso in azioni benemerite, anche se spesso sconosciute ai più. E così lo stradario si affolla di "personalità" e già lo spazio scarseggia.