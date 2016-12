Meteo, maltempo per tutto il weekend

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

09:51 - Nelle prossime ore tempo in peggioramento al Nord per l'avvicinarsi della perturbazione numero 7 di aprile che, entro fine giornata, porterà la pioggia su tutte le regioni settentrionali, con temporali anche forti soprattutto su Alpi e Valpadana occidentale. La stessa perturbazione insisterà per tutto il fine settimana.

Le previsioni per oggi - Nella mattinata di oggi nubi in aumento al Nordovest, con primi rovesci e temporali sulle zone alpine; ancora bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Nord, con acquazzoni e temporali, a tratti anche di forte intensità, su Alpi, Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale; ancora in generale bello al Centrosud e Isole. Fra sera e notte le piogge, anche intense, bagneranno quasi tutto il Nord (a eccezione di Venezia Giulia, Emilia orientale e Romagna) e la medio-alta Toscana. Temperature massime in crescita in Sicilia, in generale in calo nel resto del Paese: comunque temperature pomeridiane ancora gradevoli, fra 18 e 26 gradi in gran parte d'Italia. Venti in prevalenza di debole intensità.



Le previsioni per domani - Sabato nuvole su gran parte del Paese. Piogge diffuse al Nord, Marche e Abruzzo, in alcuni casi anche di forte intensità. Precipitazioni a carattere intermittente nel resto del Centro. Nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1000-1500 metri. Al Sud nubi alternate a schiarite, con possibili brevi rovesci tra pomeriggio e sera. Forti venti di Maestrale tra Corsica e Sardegna con raffiche fino a 50-80 km/h. Temperature in diminuzione al Centronord e in Sardegna.



Le previsioni per domenica - Quella di domenica sarà una giornata con tempo tra il variabile e l'instabile da Nord a Sud: avremo dunque molte nubi, qualche schiarita e un'elevata probabilità di piogge. In particolare, le precipitazioni interesseranno il Nord (soprattutto in mattinata), Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. Sulle regioni centrali in mattinata avremo ampie schiarite alternante a nubi, nel pomeriggio possibili rovesci e temporali nelle zone interne. Temperature in calo al Sud, in ulteriore diminuzione al Centro. Sarà dunque una giornata fresca dappertutto.



Temperature in ribasso - La perturbazione numero 7 di aprile riporterà nel fine settimana le temperature nelle medie stagionali (mentre in questi giorni abbiamo avuto temperature in molte località del Centronord tipiche di inizio giugno). Il calo termico generale atteso nel fine settimana sarà di 4-8 gradi, ma in montagna (dove nelle ultime ore il termometro ha raggiunto anche i 28-29 gradi) potremo perdere fino a 13-14 gradi. Ecco alcuni esempi di calo termico tra la giornata di giovedì 18 aprile e quella di sabato 20 aprile: a Milano si passerà da 26 gradi a 16 gradi, a Bolzano da 29 gradi a 18 gradi, ad Aosta addirittura da 27 gradi a 13 gradi, a Firenze da 26 gradi a 22 gradi. La prossima settimana si aprirà ancora sotto il segno del tempo variabile nelle regioni meridionali, mentre al Nord la situazione migliorerà.