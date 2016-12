Fisco, indagato Renato Mannheimer

foto LaPresse 15:56 - Il fondatore e presidente dell'Ispo (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione), Renato Mannheimer, è indagato dalla Procura di Milano per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Guardia di finanza, intanto, perquisisce gli uffici dell'istituto di sondaggi e lo studio di consulenza commerciale Merlo. - Il fondatore e presidente dell'(Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione),, èdalla Procura diper dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La, intanto, perquisisce gli uffici dell'istituto di sondaggi e lo studio di consulenza commerciale Merlo.

Mannheimer risulta indagato in base al decreto legislativo 74/2000 assieme ai rappresentanti di alcune società del settore del mercato sondaggistico per un presunto giro di fatture irregolari che si ipotizza siano servite per aggirare il fisco. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Milano, oltre alla frode fiscale, vi è il riciclaggio, ma quest'ultimo addebito non riguarda Mannheimer.



L'inchiesta che ha portato i militari del Nucleo Valutario della Guardia di finanza di Milano a perquisire l'Ispo e lo studio commerciale Merlo per una serie di accertamenti di carattere fiscale relativi agli ultimi 4/5 anni è coordinata dal pm di Milano, Adriano Scudieri.