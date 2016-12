Meteo, l'estate resisterà fino a venerdì

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:34 - L'onda anticiclonica tropicale continua a determinare una situazione tipica di inizio estate in molti Paesi, compresa l'Italia. Sul nostro Paese il sole dominerà la scena fino a venerdì e le temperature toccheranno il loro apice proprio fra oggi e domani, mentre nel fine settimana è atteso un peggioramento del tempo a partire dal Nord già venerdì sera. - L'onda anticiclonica tropicale continua a determinare una situazione tipica di inizio estate in molti Paesi, compresa l'Italia. Sul nostro Paese il sole dominerà la scena fino a venerdì e le temperature toccheranno il loro apice proprio fra oggi e domani, mentre nel fine settimana è atteso un peggioramento del tempo a partire dal Nord già venerdì sera.

Le previsioni per oggi - Oggi tempo ancora stabile con ampie schiarite in tutte le regioni, salvo degli innocui passaggi nuvolosi che interesseranno il Nord e il Centro nella prima parte del giornata. Temperature piuttosto miti, in ulteriore crescita con punte dai 20 ai 26 gradi nella maggior parte del territorio e locali punte di 27-28 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche. Venti in generale deboli con rinforzi di brezza lungo le coste.



Temperature miti ovunque - Se già all'inizio di settimana avremo un clima decisamente mite, mercoledì e giovedì le temperature massime registreranno un'ulteriore crescita: la soglia dei 24 gradi potrà essere superata in più del 50% del territorio, con punte fino a 27-28 gradi. In generale, questa settimana si confermano valori compresi tra 20 e 26 gradi al Nord, tra 20 e 27 gradi al Centro e in Sardegna, tra 18 e 24 gradi al Sud e in Sicilia. In particolare, sulle regioni centro-settentrionali i picchi previsti richiamano valori tipici di inizio giugno.



Massime sopra la norma - La parte più calda di questa settimana sarà proprio nelle prossime ore. In particolare, nella giornata di giovedì 18 aprile a Torino avremo una massima di 25 gradi contro una media di 16 gradi; a Milano 26 gradi con media di 18 gradi; a Verona 26 gradi con media di 17 gradi; a Bologna 26 gradi con media di 18 gradi; a Bolzano 28 gradi con media di 18 gradi; a Firenze 28 gradi con media di 19 gradi; a Roma 27 gradi con media di 19 gradi; a Perugia 26 gradi con media di 17 gradi; a Napoli 25 gradi con media di 18 gradi.



Calo termico nel weekend - Nel prossimo fine settimana le temperature al Centronord caleranno drasticamente, arrivando a perdere fino a 15-16 gradi. In particolare, il calo termico più evidente interesserà sabato le regioni settentrionali, domenica quelle centrali. Basti pensare che Milano passerà dai 26 gradi di giovedì ai 14 gradi di sabato, Bolzano dai 29 gradi di giovedì agli addirittura 13 gradi di sabato. Domenica, invece, a Firenze sono previsti 18 gradi contro i 28 gradi di giovedì; 18 gradi anche a Roma contro i 27 gradi di giovedì. I valori che registreremo nel fine settimana al Centronord saranno comunque piuttosto vicini alle temperature tipiche del periodo.



La tendenza per il fine settimana - L'alta pressione ci accompagnerà fino almeno alla giornata di venerdì, garantendo tempo stabile con tanto sole e clima mite su tutto il Paese. Poi, nella seconda parte di venerdì, avremo un peggioramento del tempo al Nord nella zona al di sopra del Po (questo peggioramento sarà più deciso su Alpi e Prealpi). Il maltempo si estenderà sabato al resto del Nord e a parte del Centro, coinvolgendo poi domenica gran parte del Paese.