Sabrina Misseri: "Non ce la faccio più, ma vedo un varco di speranza"

- "Questa notte ho avuto gli incubi, ho pianto ma per la prima volta vedo un varco di speranza...la speranza che la sentenza possa riconoscere la mia innocenza". Queste le parole di Sabrina Misseri all'avvocato Nicola Marseglia che questa mattina l'ha incontrata a lungo in carcere nelle ore di attesa del verdetto di primo grado, mentre la Corte è riunita in Camera di Consiglio.

"Non ce la faccio più a reggere questa carcerazione ingiusta", ha dichiarato Sabrina. "L'unica cosa che mi fa andare avanti è la speranza che vada tutto bene perchè non reggo davvero più. Fino all'ultimo grado di giudizio spererò che venga riconosciuta la mia innocenza".

"Se ci sarà l'assoluzione spero ci sia un tempo e un luogo per parlare con zia Concetta e con Claudio (mamma e fratello di Sarah Scazzi) perchè so che se anche dovessi essere assolta in loro rimarrebbe il dubbio. Non ho paura di guardarli negli occhi", ha concluso Sabrina, "voglio parlargli, devono sapere che non avrei mai torto un capello a Sarah e che non le ho fatto nulla di male".