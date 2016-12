San Raffaele, 13 lavoratori sul tetto

foto Twitter 14:27 - Mattinata sempre più tesa al San Raffaele di Milano, dove 13 lavoratori, tra cui le due coordinatrici della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria), Daniela Rottoli e Graziella Monacelli, sono saliti sul tetto dell'edificio per protestare contro i licenziamenti. Un atto seguito agli scontri avuti con la polizia, che aveva impedito a sindacalisti e lavoratori di entrare e bloccare gli sportelli dell'accettazione, come avvenuto ieri. - Mattinata sempre più tesa al San Raffaele di Milano, dove 13 lavoratori, tra cui le due coordinatrici della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria), Daniela Rottoli e Graziella Monacelli, sono saliti sul tetto dell'edificio per protestare contro i licenziamenti. Un atto seguito agli scontri avuti con la polizia, che aveva impedito a sindacalisti e lavoratori di entrare e bloccare gli sportelli dell'accettazione, come avvenuto ieri.

I 13 colleghi - spiega Margherita Napoletano, delegata Usb della Rsu - si trovano sul tetto all'altezza del settore C, vicino al simbolo Hsr. La Napoletano ha aggiunto che lei e un altro gruppo continuano il presidio vicino all'accettazione, assieme molti dei colleghi che hanno ricevuto la lettera di licenziamento in questi giorni.



"Intervenga la Regione" - Lavoratori e sindacati chiedono l'intervento di rappresentanti della Regione Lombardia, affinché vengano ritirati i licenziamenti e si riapra il tavolo della trattativa.



Al vaglio ipotesi per salvare finanze ospedale - L'assessore lombardo alla Sanità, Mario Mantovani, e l'intera Giunta lombarda sono da circa dieci giorni al lavoro sulla vertenza che riguarda l'ospedale San Raffaele. Mantovani è in contatto con il prefetto di Milano con cui sta valutando le iniziative da prendere. In questo momento, non si vuole alimentare ulteriormente la tensione. Intanto in mattinata la commissione consiliare Sanità, insediatasi oggi, ha depositato come suo primo atto la richiesta di audizione della proprietà e dell'amministrazione dell'ospedale, e dell'assessore. Sul tema del San Raffaele l'opposizione ha preparato una mozione che verrà discussa martedì 23 in aula.