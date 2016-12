Meteo, il cattivo tempo torna nel weekend

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo 10:51 - Alta pressione per buona parte della settimana, fino almeno alla giornata di venerdì. In questi giorni prevarrà il bel tempo con temperature in ulteriore lieve crescita. In alcuni casi si potranno toccare punte massime di 27-28 gradi. Il peggioramento inizierà dalla seconda parte del venerdì a partire dal Nord, in estensione sabato al resto delle regioni settentrionali e alla Toscana, per poi coinvolgere domenica buona parte del Centrosud. - Alta pressione per buona parte della settimana, fino almeno alla giornata di venerdì. In questi giorni prevarrà il bel tempo con temperature in ulteriore lieve crescita. In alcuni casi si potranno toccare punte massime di 27-28 gradi. Il peggioramento inizierà dalla seconda parte del venerdì a partire dal Nord, in estensione sabato al resto delle regioni settentrionali e alla Toscana, per poi coinvolgere domenica buona parte del Centrosud.

Il tempo di oggi - Quella di oggi sarà un’altra giornata di sole al Sud e nelle due Isole maggiori con i cieli sereni o al più poco nuvolosi a ridosso dei rilievi. Un po’ di nuvolosità transiterà invece al Centronord: sarà più compatta e consistente all’estremo Nordest con qualche isolato rovescio di pioggia nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Temperature senza grandi variazioni, al più in calo di 1-2 gradi nelle regioni centro-settentrionali per effetto delle nuvole; nelle ore pomeridiane valori compresi tra 19 e 23 gradi con punte di 24-25. Venti deboli anche in Puglia dove negli ultimi giorni è stato un po’ ventoso.



Temperature miti un po' ovunque - Se già all'inizio di settimana avremo un clima decisamente mite, mercoledì e giovedì le temperature massime registreranno un’ulteriore crescita: la soglia dei 24 gradi potrà essere superata in più del 50% del territorio, con punte fino a 27-28 gradi. In generale, questa settimana avremo valori compresi tra 20 e 26 gradi al Nord, tra 20 e 27 gradi al Centro e in Sardegna, tra 18 e 24 gradi al Sud e in Sicilia. In particolare, sulle regioni centro-settentrionali i picchi previsti richiamano valori tipici di inizio giugno.



Previsioni per i prossimi giorni, temperature anche sopra la media - La parte più calda di questa settimana sarà tra giovedì e venerdì. In particolare, nella giornata di giovedì 18 aprile a Torino avremo una massima di 25 gradi contro una media di 16 gradi; a Milano 26 gradi con media di 18 gradi; a Verona 26 gradi con media di 17 gradi; a Bologna 26 gradi con media di 18 gradi; a Bolzano 28 gradi con media di 18 gradi; a Firenze 28 gradi con media di 19 gradi; a Roma 27 gradi con media di 19 gradi; a Perugia 26 gradi con media di 17 gradi; a Napoli 25 gradi con media di 18 gradi.



Escursione termica al Sud, si riduce al Nord - In questi giorni l’escursione termica fra mattina e pomeriggio resterà ancora ampia al Centrosud (eccetto lungo i litorali), dove si registrerà una differenza tra temperature notturne e valori diurni fino a 15-16 gradi. Tale differenza si riduce invece sulle regioni settentrionali a causa del sensibile aumento delle temperature minime, che si avvicinano così alle massime previste per le ore centrali del giorno.



Tra mercoledì e giovedì avremo un indice UV di 6-8 - Lunghi periodi con cielo sereno portano alla luce le problematiche legate alla radiazione solare. In particolare, in questi giorni di metà aprile caratterizzati da tanto sole e temperature in aumento, la componente ultravioletta sta raggiungendo livelli simili a quelli che si hanno alla fine del mese di agosto: tra mercoledì e giovedì avremo un indice UV compreso tra i livelli 6 e 8.



Le temperature dei nostri mani in aumento - In base ai dati forniti dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), in questi giorni la temperatura dei nostri mari raggiunge i seguenti valori: 12 gradi sull’alto Adriatico, 15 gradi sul medio-basso Adriatico, 16 gradi sullo Ionio, 15 gradi sul medio-basso Tirreno, 14 gradi sull’alto Tirreno.



Le tendenza per il fine settimana - L’alta pressione ci accompagnerà fino almeno alla giornata di venerdì, garantendo tempo stabile con tanto sole e clima mite su tutto il Paese. Poi, nella seconda parte di venerdì, avremo un peggioramento del tempo al Nord nella zona al di sopra del Po (questo peggioramento sarà più deciso su Alpi e Prealpi). Il maltempo si estenderà sabato al resto del Nord e alla Toscana, coinvolgendo poi domenica gran parte del Centrosud.