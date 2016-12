foto Ansa

15:05

- Altri cinque operai che lavorano nel cantiere dell'Alta Velocità di Bologna sono stati ricoverati per sospetta intossicazione alimentare. Oltre agli otto di ieri, salgono a 13 le persone con disturbi gastro-enterici, tutte in condizioni non gravi, che i medici hanno valutato di far ricoverare. La causa dei disturbi accusati da una sessantina di persone sembra un roast beef mangiato giovedì in mensa, ma si attendono gli esiti delle analisi.