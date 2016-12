Primavera, sole e temperature alte

foto Meteo.it Correlati Tutti in spiaggia in Toscana

Anche oggi l'alta pressione ci regalerà una giornata all'insegna del sole e del clima mite in tutta Italia. Durante la prossima settimana le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto al Nord, raggiungendo valori anche al di sopra delle medie stagionali. In particolare si potranno raggiungere punte di 26 gradi al Nord e 28 gradi al Sud. Le temperature dovrebbero calare leggermente solo il prossimo fine settimana.

Domenica sarà una giornata di sole in tutto il Paese, con quasi totale assenza di nubi in cielo. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, eccetto nel settore fra basso Adriatico e Ionio dove un leggero rinforzo del Maestrale determinerà un leggero calo: le punte massime saranno comprese fra 19 e 24 gradi in gran parte del territorio, quindi posizionandosi dai 2 ai 5 gradi oltre la norma, specie al Nord e nelle regioni tirreniche.



TEMPERATURE MASSIME DI OGGI



Oggi si toccheranno i 23 gradi a Milano, 22 gradi a Torino, 25 gradi a Bolzano, 18 gradi ad Ancona, 23 gradi a Roma, 18 gradi a Bari, 22 gradi a Catania, 23 gradi ad Alghero.



TEMPERATURE MITI, MA CON ESCURSIONE TERMICA



Nei prossimi giorni l’escursione termica fra mattina e pomeriggio resterà decisamente ampia: si passerà dagli 8-12 gradi all’alba, ai 20-26 gradi nel pomeriggio, ossia anche 15-16 gradi di differenza. Nella seconda parte della settimana il tepore si farà sentire maggiormente e la soglia dei 24 gradi potrà essere superata in più del 50% del territorio, con punte di 27, 28 gradi.