Il Papa ricorre ai "saggi" per riformare la Curia

15:52

- Il Papa a un mese dalla sua elezione ha costituito un gruppo di otto "cardinali per consigliarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della 'Pastor Bonus', la costituzione sulla curia romana". Lo ha reso noto il portavoce della Sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. La prima riunione del gruppo è fissata per ottobre.