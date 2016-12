Padova, il cadavere trovato nel fiume Bacchiglione non è di Marianna Cendron

foto Da video Correlati Il mistero di Marianna, scomparsa il 27 febbraio

- Un corpo ripescato in un fiume del Padovano e un mistero che resta ancora aperto. Per 24 ore si è creduto che il cadavere trovato nel Bacchiglione a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, potesse essere quello di Marianna Cendron. La ragazza era scomparsa il 27 febbraio e, da allora, genitori, amici e fidanzato la stanno cercando. Era stata adottata dalla Bulgaria, ha amici in Francia. Il cellulare era stato subito staccato e i genitori avevano fatto un appello. Della ragazza, però, nessuna notizia. Il fidanzato aveva raccontato: "Dovevamo vederci, quella sera, ma non è mai arrivata".