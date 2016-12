Meteo, scoppia la primavera su tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo 10:11 - Finalmente l'inverno cede il passo alla primavera. L'alta pressione torna oggi a proteggere tutta la nostra Penisola e ci regala un weekend di sole e temperature gradevoli in tutta Italia. La fase di tempo bello e stabile resisterà per gran parte della prossima settimana, con le temperature in lento e graduale aumento: tra martedì e mercoledì quindi comincerà a farsi sentire anche un po' di caldo fuori stagione, specie al Nord. - Finalmente l'inverno cede il passo alla primavera. L'alta pressione torna oggi a proteggere tutta la nostra Penisola e ci regala un weekend di sole e temperature gradevoli in tutta Italia. La fase di tempo bello e stabile resisterà per gran parte della prossima settimana, con le temperature in lento e graduale aumento: tra martedì e mercoledì quindi comincerà a farsi sentire anche un po' di caldo fuori stagione, specie al Nord.

Quindi oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo sulle regioni del versante tirrenico. Nel pomeriggio un po' di nubi innocue, alternate comunque al sole, sulle Alpi e in Sicilia; prevalenza di cielo sereno altrove. Temperature massime in crescita e quasi ovunque comprese fra 18 e 23 gradi, ma con punte fino a 24-25 gradi al Sud. Venti deboli.



Le previsioni per domani - Domenica tanto sole in tutta Italia, con poche nuvole, più che altro al mattino, solo su Puglia, Calabria e Basilicata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, quasi dappertutto comprese fra 19 e 24 gradi. Venti di debole intensità.



In settimana, caldo fuori stagione - L'anticiclone delle Azzorre rimarrà sul nostro Paese anche nella prossima settimana. Avremo ancora tempo stabile e temperature in ulteriore aumento. Al Nord, in particolare, i valori supereranno le medie stagionali anche di 10 gradi e si toccheranno i 26 gradi. Una lieve instabilità riguarderà solo le Alpi orientali nella giornata di martedì.