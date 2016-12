San Raffaele, spedite 40 lettere licenziamento

foto LaPresse Correlati San Raffaele, bocciato accordo sull'occupazione

Dipendenti sul tetto per protesta contro licenziamenti 16:58 - Circa quaranta lettere di licenziamento sono state inviate ad altrettanti lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo conferma Margherita Napoletano, delegato Usb e membro della rappresentanza sindacale unitaria. Il provvedimento riguarda 20 dipendenti dell'area amministrativa e 20 dell'area sanitaria. "Ci attiveremo per avviare la procedura per una nuova data di sciopero", ha annunciato la Napoletano.

Stato di agitazione - In una nota i sindacati Fp Cgil, Cisl Fps e Uil Fpl hanno conseguentemente deciso di aprire lo stato di agitazione per riportare al tavolo di contrattazione l'azienda, ed evitare il licenziamento di 244 lavoratori. Secondo i sindacati, è indispensabile ripartire dalle proposte avanzate nei mesi scorsi dalle stesse sigle sindacali confederali sull'uso degli ammortizzatori sociali.



L'azienda: "Lettere licenziamento inevitabili" - L'Ospedale San Raffaele in una nota conferma che "le lettere di licenziamento rappresentano l'inevitabile esito del mancato accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu)" e sono necessarie per affrontare il grave stato di crisi dell'ospedale. L'azienda ricorda come "l'intesa raggiunta con la Rsu il 21 gennaio al Ministero del Lavoro, che consentiva di evitare i licenziamenti, è stata respinta nel referendum interno". I sindacati hanno anche respinto la mediazione del prefetto di Milano e "rifiutato di indire un nuovo referendum come richiesto da una petizione firmata da 919 dipendenti", si legge.



Consiglio regionale: "Riaprire il tavolo" - Stamani, una delegazione dei sindacati ha incontrato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, l'ufficio di presidenza e i capigruppo. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di chiudere la procedura di licenziamento, di applicare il contratto della Sanità pubblica a tutto il privato convenzionato, maggiore trasparenza su bilanci e stipendi di dirigenti e consulenti. Cattaneo, dal canto suo, si è impegnato a far riaprire il tavolo della trattativa.