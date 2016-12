Ultime piogge, poi è finalmente primavera

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 00:04 - Utlime nuvole e piogge sparse al Nord per il passaggio della perturbazione numero 6 di aprile, che porta nubi innocue anche sulle regioni centrali, mentre al Sud e sulle Isole il tempo rimarrà più soleggiato. Già da oggi l’alta pressione garantirà tempo soleggiato e temperature tipicamente primaverili in quasi tutta Italia. La fase di tempo bello e stabile resisterà almeno per tutta la prima parte della prossima settimana. - Utlimeper il passaggio della perturbazione numero 6 di aprile, che porta nubi innocue anche sulle regioni centrali, mentre al Sud e sulle Isole il tempo rimarrà più soleggiato. Già da oggi l’garantirà tempo soleggiato e. La fase di tempo bello e stabile resisterà almeno per tutta la prima parte della prossima settimana.

Il weekend porta la primavera - Da oggi la rimonta dell’alta pressione nordafricana riporterà il sole quasi in tutta l’Italia. Tempo bello su gran parte del Paese, con qualche temporaneo annuvolamento. Più nuvole in Sicilia, con il rischio di qualche temporale nel pomeriggio nelle zone interne. La giornata di domenica sarà sempre all’insegna del sole ma un po’ più ventilata in Puglia e sullo Ionio.



Le temperature tenderanno a salire, riportandosi nelle medie stagionali, in qualche caso anche leggermente sopra. Molte località potranno superare i 20 gradi.



Da domenica tempo sereno - A cominciare da domenica si apre una fase di tempo stabile e bello che continuerà anche la prossima settimana. Il clima sarà mite in tutto il Paese con giornate caratterizzate in prevalenza da sole. Il rischio di precipitazioni sarà basso in tutte le regioni. Le temperature continueranno a salire da Nord a Sud fino a toccare punte intorno ai 25 gradi.