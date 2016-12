Dating, ecco il sito per i single cattolici

foto Dal Web Correlati Sesso, tradimenti e uomini oggetto: l'altra faccia del dating online 09:25 - "Non è bene che l'uomo sia single". E' questo il primo messaggio di canticodeicantici.com, il sito di incontri dedicato ai single cattolici. La community è composta da migliaia di utenti uniti dalla fede, che cercano l'anima gemella per costruire, si legge tra le linee guida, "una famiglia cristiana capace di testimoniare Cristo sulla terra". - "Non è bene che l'uomo sia single". E' questo il primo messaggio di canticodeicantici.com, il sito di incontri dedicato ai single cattolici. La community è composta da migliaia di utenti uniti dalla fede, che cercano l'anima gemella per costruire, si legge tra le linee guida, "una famiglia cristiana capace di testimoniare Cristo sulla terra".

Per iscriversi bisogna specificare quanto si va a messa - La procedura di iscrizione è rapida, ma accanto alle solite richieste è necessario specificare quanto si va a messa, se si accettano i rapporti prematrimoniali e qual è la propria posizione sulla contraccezione. Anche il tipo di rapporto che si cerca non è da tralasciare, perché si passa da una semplice corrispondenza a un'amicizia con scopo matrimoniale. E se invece si vuole optare per una relazione più spirituale, c'è la possibilità di trovare qualcuno con cui condividere la fede.



Se funziona, il sito organizza gite per incontrarsi - Gli iscritti non mancano e accanto alle centinaia di giovani, si fanno largo sempre più spesso anche persone oltre i sessant'anni. L'approccio è quello tipico di un sito di dating. Si selezionano le foto, si butta l'occhio sul profilo, poi ci si conosce in chat. E se l'amicizia sembra funzionare, si può approfittare delle occasioni d'incontro create dal portale: messe, gite organizzate e, perché no, anche serate a ballare.



Le storie a lieto fine - "L'idea è che le persone che condividono un cammino di fede possano conoscersi", spiega a Repubblica la fondatrice del sito, Ivana Quadrelli. Un'idea vincente, sembrerebbe a leggere i messaggi raccolti nella pagina "lieto fine", dedicata alle storie d'amore nate online. "Grazie a voi ho trovato una Donna meravigliosa! Ora ho cominciato a sentire il sapore della vita a vedere un mondo multicolore e gioioso", scrive un utente. "Desideriamo sposarci quanto prima - raccontano Lidia e Alberto - sembriamo fatti l'uno per l'altra e siamo convinti che il nostro incontro sia frutto di un miracolo che Dio ha compiuto".