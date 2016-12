foto Debora Fiore 20:26 - Si riaccendono i riflettori su Noemi Letizia. L’ex manager della ragazzina di Casoria, infatti, in un’intervista che andrà in onda stasera su Servizio Pubblico, ha raccontato di un “rapporto sessuale” che la giovane avrebbe avuto, quando era ancora minorenne, con Silvio Berlusconi. “Accuse vecchie e già smentite”, ribatte la difesa dell’ex premier, che ricorda come l’ex manager, Francesco Chiesa Soprani, aveva già rilasciato dichiarazioni simili al Fatto Quotidiano nel 2012. E che "queste affermazioni non avevano avuto nessun riscontro". - Si riaccendono i riflettori su Noemi Letizia. L’ex manager della ragazzina di Casoria, infatti, in un’intervista che andrà in onda stasera su Servizio Pubblico, ha raccontato di un “rapporto sessuale” che la giovane avrebbe avuto, quando era ancora minorenne, con Silvio Berlusconi. “Accuse vecchie e già smentite”, ribatte la difesa dell’ex premier, che ricorda come l’ex manager, Francesco Chiesa Soprani, aveva già rilasciato dichiarazioni simili al Fatto Quotidiano nel 2012. E che "queste affermazioni non avevano avuto nessun riscontro".

Soprani è un ex manager di starlette, ex del Grande Fratello e altre showgirl. Per un certo periodo di tempo aveva curato anche Noemi, ma i loro rapporti ora sono interrotti. “Non so che fine abbia fatto – dice a Servizio Pubblico – immagino si stia godendo i soldi che si è presa. Io ebbi il suo numero da Emilio Fede, la chiamai, pagai l’aereo a lei e al padre e vennero insieme da me”. Cosa è accaduto in seguito Soprani lo spiega a grandi linee: “Berlusconi non era amico del padre e lo voglio dire agli italiani, che devono sapere la verità. Domani mi minacceranno? Domani mi spareranno? Sono contento così”.



La nuova accusa nei confronti di Berlusconi arriva pochi giorni dopo la smentita da parte di Ruby, a sua volta indicata come amante minorenne dell’ex presidente del Consiglio. “Ci tengo a precisare che non ho mai fatto sesso con lui – ha detto la giovane marocchina qualche giorno fa durante la sua protesta fuori dal tribunale di Milano –. I pm hanno cercato di rovinarmi per distruggere Berlusconi”. Fra l’altro, quando Ruby aveva ipotizzato la possibilità di rapporti sessuali fra Noemi e Berlusconi, Noemi aveva immediatamente minacciato di querelarla.