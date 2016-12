foto LaPresse

14:41

- L'Italia è fanalino di coda in Europa per numero di laureati. Come indica Eurostat, nel 2012 appena il 21,7% di chi ha cominciato l'università ha completato gli studi, conseguendo la laurea entro i 34 anni: ci è riuscito il 26,3% delle donne, contro il 17,2% degli uomini. Il dato, anche se in leggero miglioramento rispetto al 2010 e al 2011, è comunque il peggiore dell'intera Ue, dove la media di chi compie il ciclo di istruzione terziaria è del 35,8%.