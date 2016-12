Oggi tempo instabile al Nord, bello nel weekend

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Soltanto due giorni ci separano dall'arrivo della primavera, che nel weekend riscalderà anche le regioni del Nord. Il tempo sarà ancora instabile al Settentrione fino a domani, con il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 di aprile, che interesserà con precipitazioni soprattutto i settori alpini. Ma il fine settimana sarà caratterizzato dall'Anticiclone nord-africano.

Nel weekend si prevede dunque tempo stabile e clima gradevole da Nord a Sud. Questa zona di alta pressione sarà più efficace nei settori occidentali del Paese, mentre le zone adriatiche saranno esposte ad alcune infiltrazioni di aria più fresca proveniente dai Balcani, che renderanno il clima più ventilato con temperature leggermente più basse rispetto al resto d’Italia. Buone prospettive anche per la prossima settimana, che sarà contrassegnata dal bel tempo e da temperature intorno ai 20 gradi.



Oggi bello al Sud, nuvole al Nord - La giornata di oggi sarà caratterizzata dal sole al Centrosud, salvo innocui annuvolamenti in Toscana e nelle zone interne tra Toscana e Lazio. Nelle regioni settentrionali si prevede cielo nuvoloso soprattutto al Nordovest, dove dal pomeriggio arriveranno anche le prime deboli piogge in Val d’Aosta e nelle zone alpine del Piemonte; in Emilia Romagna resisteranno invece ampie schiarite. Tra la sera e la notte, piogge e rovesci sulle Alpi e in forma più isolata anche in Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto.



Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita con massime dai 16 ai 20 gradi nella maggior parte del territorio, e punte anche leggermente più elevate al Sud e sulle isole maggiori.



Weekend di primavera - Da sabato l'alta pressione nordafricana riporterà il sereno su tutta la penisola. Domenica il tempo sarà più ventilato al Centrosud. Le temperature saranno miti, con i valori nella norma al Nord e sopra le medie al Centrosud, con punte fino ai 26-27 gradi in Sicilia.



Tendenza per la prossima settimana: sole e clima mite - Per gran parte della prossima settimana potremo godere di un clima mite in tutto il Paese, con giornate caratterizzate in prevalenza da sole. Il rischio di precipitazioni sarà basso in tutte le regioni e le temperature primaverili da Nord a Sud.