foto Dal Web

20:56

- L'autopsia su Mirco Sacher ha rivelato che l'uomo è stato ucciso probabilmente per un'azione combinata di soffocamento e schiacciamento. Il corpo del 67enne trovato in un campo di Udine aveva anche due costole rotte. Secondo ambienti investigativi, una ragazza forse gli teneva le mani sul collo e l'altra gli è saltata addosso. Intanto, perde credito l'ipotesi del tentato stupro, come raccontato dalle due 15enni accusate dell'omicidio.