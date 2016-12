Caso Serravalle, spunta il nome di D'Alema

foto LaPresse Correlati Milano-Serravalle, Penati ribatte: "Ricostruzioni false"

Nuovi risvolti sul caso Milano-Serravalle: Massimo D'Alema viene tirato in ballo. A fare il suo nome è l'architetto Renato Sarno. Durante un interrogatorio egli ha rivelato che Filippo Penati sarebbe stato costretto a comprare alcune azioni della società autostradale perché la cosa veniva imposta "dai vertici del partito nella persona di D'Alema". L'ex presidente della Provincia smentisce: "Mai detto, né avrei mai potuto dirlo perché non è vero".

Sarno venne incriminato per essere "il collettore di tangenti e uomo di fiducia di Filippo Penati nella gestione di Milano-Serravalle". Come riporta il Corriere della Sera, nel verbale dell'interrogatorio tenutosi a febbraio nel carcere di Monza si legge: "Le esatte parole di Penati furono: 'Io ho dovuto comprare le azioni di Gavio. Non pensavo di spendere una cifra così consistente, ma non potevo sottrarmi perché l'acquisto mi venne imposto dai vertici del partito nella persona di Massimo D'Alema' ".



Dietro l'elevato prezzo con cui nel 2005 la Provincia di Milano, all'epoca presieduta da Penati, acquistò dal gruppo Gavio il 15% della Milano-Serravalle ci sarebbe la volontà dell'allora presidente dei Ds: almeno secondo le rivelazioni di Sarno, ora ai domiciliari con l'accusa di concussione per induzione dell'imprenditore Edoardo Caltagirone nel 2009. Il prezzo pagato per ciascuna azione fu di 8,9 euro, nonostante prima fossero state vendute a soli 2,9 euro. Grazie a quell'affare, Gavio incassò 238 milioni di euro.



Secca la smentita dell'ex presidente della Provincia, Filippo Penati, che interpellato dal Corriere spiega: "Costretto da D'Alema a strapagare le azioni a Gavio? Non l'ho mai detto a Sarno, né avrei mai potuto dirglielo perché non è vero: difendo l'operazione Serravalle, fatta nell'interesse della Provincia e destinata ancora oggi a procurarle una plusvalenza". Sul perché l'architetto abbia fatto quelle rivelazioni, Penati allarga le braccia: "Non ne ho la più pallida idea".



E altrettanto secca la smentita di D'Alema - Non mi sono ''mai interessato'' alla vicenda dell'Autostrada Milano-Serravalle: Massimo D'Alema, in una nota, smentisce quanto scritto oggi sul 'Corriere'e annuncia di aver dato mandato al proprio legale di avviare ''ogni piu' idonea azione a tutela della mia immagine e della mia onorabilita'''. D'Alema osserva, tra l'altro, che la ricostruzione era gia' stata smentita da Penati. D'Alema premette di aver letto ''con stupore'' in un ''lungo articolo'' apparso oggi sul quotidiano ''alcune dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dall'architetto Renato Sarno in merito ad un mio presunto interessamento, nei confronti dell'allora presidente della Provincia di Milano Filippo Penati, nell'acquisto delle quote azionarie dell'Autostrada Milano-Serravalle, oggetto di indagine da parte della Procura di Monza''.