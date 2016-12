foto LaPresse

23:41

- Anche il presidente del Consiglio, Mario Monti, come aveva fatto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha telefonato al direttore de "La Stampa", Mario Calabresi, per esprimere la solidarietà sua e del governo dopo il pacco bomba fatto recapitare nella redazione del quotidiano. Monti ha poi ribadito lo sdegno per l'inqualificabile atto di cui è stato vittima il giornale.