Macerata, scoperto lager per cani e gatti

foto Afp

22:22

- Un casolare trasformato in "lager" per cani, gatti e altri animali è stato scoperto dai carabinieri a Montelupone, in provincia di Macerata. All'interno della struttura, in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili, c'erano 33 cani e sette gatti, questi ultimi tenuti in gabbiette per uccelli. Il casolare, un domicilio privato, è abitato da due donne di circa 50 anni, denunciate per maltrattamenti e già segnalate in passato per lo stesso genere di reato.