Lea Garofalo, l'ex compagno ammette l'omicidio

foto Ansa Correlati Le ultime immagini di Lea Garofalo

Delitto Garofalo, sei ergastoli 17:28 - Carlo Cosco, condannato in primo grado all'ergastolo per l'uccisione di Lea Garofalo, ha confessato in aula nel processo di secondo grado l'omicidio della testimone di giustizia calabrese. "Mi assumo la responsabilità del delitto, merito l'odio di mia figlia", ha detto l'ex compagno della vittima davanti ai giudici. , condannato in primo grado all'ergastolo per l', ha confessato in aula nel processo di secondo grado l'omicidio della testimone di giustizia calabrese. ", merito l'odio di mia figlia", ha detto l'ex compagno della vittima davanti ai giudici.

L'omicidio risale al 2009 e finora Cosco aveva sempre respinto ogni accusa. Ora invece la svolta inaspettata: durante la prima udienza del processo d'Appello in corso a Milano l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee, spiegando che "alcune circostanze" gli hanno impedito di confessare prima. Queste le sue parole: "Io adoro mia figlia, merito il suo odio perché ho ucciso sua madre. Guai a chi sfiora mia figlia, prego di ottenere un giorno il suo perdono". Denise Garofalo si è costituita parte civile nel processo contro il padre. Le dichiarazioni della ragazza, che oggi ha 21 anni, hanno dato un contributo fondamentale alle indagini.



Lea Garofalo venne sequestrata in pieno centro a Milano, in zona Arco della Pace, il 24 novembre del 2009 e uccisa. Nel processo di primo grado l'accusa aveva sostenuto che la donna fosse stata uccisa con un colpo di pistola e poi sciolta nell'acido. Le dichiarazioni di un pentito, Carmine Venturino, anche lui condannato all'ergastolo per l'omicidio, hanno però fornito un'altra ricostruzione dell'uccisione: Lea, stando alle parole del pentito, venne strangolata e il suo corpo venne poi bruciato in un fusto. Alle parole di Venturino gli uomini della Dda milanese hanno trovato poi una serie di riscontri, tra cui alcuni resti di ossa che una perizia ha ritenuto compatibili a quelli della donna. Il pm di Milano Marcello Tatangelo ha avanzato la richiesta di sentire il pentito, che ha detto: "Voglio venire in aula a raccontare la verità".



La sorella di Lea: "Nessun perdono" - "Sappia Carlo Cosco che nessuno lo perdonerà mai per quello che ha fatto. Né Denise, né io, né tutti i miei parenti". Così Marisa Garofalo, sorella di Lea, ha commentato la confessione dell'ex compagno della donna. "Nessuno potrà mai perdonare Cosco ed i suoi complici - ha aggiunto - perché il crimine che hanno commesso è stato troppo orribile".