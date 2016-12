Disoccupato trova portafoglio, lo restituisce

foto Ansa

12:06

- Un disoccupato di 45 anni, dopo aver trovato in strada un portafogli abbandonato con 450 euro e i documenti di una pensionata siciliana di 70 anni, l'ha portato ai carabinieri. E' accaduto a Reggio Emilia, protagonista un ex carabiniere ausiliario, che da poco ha terminato di percepire l'indennità di mobilità. L'anziana, residente in provincia di Trapani, in questi giorni era ospite della figlia nella città emiliana.