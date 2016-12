Nel weekend finalmente primavera ovunque

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 09:59 - Al Sud la primavera è finalmente arrivata, mentre il Nord per qualche giorno dovrà ancora fare i conti con un po' di tempo variabile e con il passaggio di nuove perturbazioni in transito sull'Europa centrale che, soprattutto tra giovedì e venerdì, porteranno nuvole e qualche pioggia. Poi nel fine settimana l'alta pressione di origine africana garantirà il primo fine settimana di stampo primaverile in tutta Italia. - Al Sud la primavera è finalmente arrivata, mentre il Nord per qualche giorno dovrà ancora fare i conti con un po' di tempo variabile e con il passaggio di nuove perturbazioni in transito sull'Europa centrale che, soprattutto tra giovedì e venerdì, porteranno nuvole e qualche pioggia. Poi nel fine settimana l'alta pressione di origine africana garantirà il primo fine settimana di stampo primaverile in tutta Italia.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso al Nord, ma con più schiarite su Ponente Ligure ed Emilia Romagna; piogge isolate ed intermittenti in Lombardia, alto Piemonte, Triveneto ed Appennino Ligure, in serata anche su Levante Ligure e alta Toscana. Deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota. Giornata più soleggiata al Centrosud e Isole, ma con della nuvolosità al mattino al Sud e qualche pioggia residua tra Campania e alta Calabria. Temperature in generale rialzo: valori tra 10 e 15 gradi al Nord e tra 15 e 20 gradi al Centrosud. Un po' di vento in Liguria, Sardegna, Tirreno e Ionio.



Mercoledì giornata di sole e bel tempo in tutta Italia con temperature in aumento, anche al Nord si supereranno i 15 gradi, mentre al Sud si raggiungeranno anche punte di 25 gradi. Giovedì, tra sera e notte, arriverà un nuovo peggioramento che porterà piogge al Nord, soprattutto nella giornata di venerdì e neve ad alta quota, oltre i 1700 metri, sulle Alpi. Questa perturbazione non sarà comunque accompagnata dal passaggio di aria fredda. Nelle regioni settentrionali il clima rimarrà mite e con punte di 20 gradi.



Da sabato la rimonta dell'alta pressione nordafricana riporterà il bel tempo in tutta Italia. La giornata di domenica sarà più ventilata al Centrosud. Avremo bel tempo dappertutto con temperature ovunque miti: i valori risulteranno nella norma al Nord, sopra le medie al Centrosud con punte fino a 25 gradi in Sicilia.