foto Ansa

21:33

- Un uomo di 71 anni è morto schiacciato da un mezzo meccanico, mentre stava effettuando lavori di sistemazione del terreno di sua proprietà in località Moggio del Comune di Canosa Sannita (Chieti). L'uomo, pensionato, si trovava alla guida della propria pala meccanica, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato in un dirupo schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118.