Lo Chagall rubato ritrovato a casa di Bettega

- Era a casa dell'ex calciatore e dirigente della Juventus Roberto Bettega, a Torino, il quadro di Chagall rubato 11 anni fa e ritrovato dai carabinieri. Lo aveva acquistato da una galleria di Bologna nel 2003 per 1.200.000 euro, pagati 175.000 in contanti, il resto cedendo alcune sue opere d'arte. Era stato rubato nel 2002 su uno yacht statunitense ormeggiato al porto di Savona. Bettega è parte lesa nell'inchiesta insieme al vecchio proprietario statunitense dell'opera.

Il dipinto venne acquistato nel 1988 in una galleria d'arte di New York da un facoltoso cittadino statunitense che lo volle collocare a bordo del proprio yacht. Dal febbraio 2002 al gennaio 2003 l'imbarcazione rimase ferma nel porto di Savona per lavori di manutenzione. Il furto avvenne in questo periodo e fu scoperto dal figlio del proprietario, nel frattempo deceduto, che, come legittimo erede, venne in Italia a ritirare la barca. Un esperto che visiono' il dipinto gli disse che quello a bordo era una copia e che l'originale era sparito.

Nel 2012 l'opera venne individuata dai carabinieri nel corso di un'indagine su un traffico di opere d'arte ricettate attraverso una galleria d'arte bolognese. Gli investigatori hanno scoperto che chi aveva sottratto l'opera era anche riuscito a farsi rilasciare dalla Fondazione Chagall, attraverso uno studiato stratagemma, una nuova autenticazione del quadro, la cui vendita fu attribuita a un ignaro collezionista bergamasco cliente abituale della galleria bolognese e nel 2003 fu acquistato, in buonafede, da Bettega che ne ha mantenuto il possesso sino al giorno del sequestro.

Tre persone sono state denunciate per furto e ricettazione, tra cui un romeno ex componente dell'equipaggio dell'imbarcazione e un gallerista di Bologna. L'opera intitolata ''Le nu au Bouquet'', e' stimata 1.200.000 euro. Due dei tre denunciati si trovano all'estero. L'inchiesta e' stata coordinata dal pm Giuseppe Ferrando