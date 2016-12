foto Ap/Lapresse

23:47

- La Procura di Lanciano non ha autorizzato l'autopsia su Nunzio Pierini, maresciallo in Aeronautica Militare per circa 30 anni, morto nella notte per un mesotelioma pleurico diagnosticato nel 2011. Lo segnala l'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona) che, dice il suo presidente, Ezio Bonanni, "non puo' condividere la determinazione della Procura della Repubblica che non ha ancora accolto la richiesta della famiglia Pierini di disporre l'autopsia".