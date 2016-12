foto Ansa

19:54

- "Vi chiedo di pregare per me, ne ho bisogno, non vi dimenticate". Lo ha detto Papa Francesco parlando dalla Loggia del Laterano. "Andiamo avanti, tutti insieme, il popolo e il vescovo, sempre con la gioia della Resurrezione di Gesù che è sempre a fianco di noi", ha aggiunto il Pontefice nel suo breve messaggio al termine della cerimonia di insediamento in San Giovanni.