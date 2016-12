foto Ansa

18:36

- "Quante proposte mondane sentiamo attorno a noi, ma lasciamoci afferrare dalla proposta di Dio, la sua è una carezza di amore". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia a San Giovanni in Laterano, aggiungendo: "Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti". "Nella mia vita personale - ha poi confidato il Pontefice - ho visto tante volte il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza".