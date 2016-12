Papa: Dio è paziente, noi vogliamo tutto subito

foto Ansa Correlati Folla in San Giovanni per Papa Francesco 18:36 - Papa Francesco celebra il rito per prendere possesso della Cattedra del vescovo di Roma nell'affollata basilica San Giovanni in Laterano. Come primo gesto il Pontefice ha baciato il crocifisso, poi ha benedetto le persone vicino a lui, dopo essersi prima segnato da lui stesso. Prima della cerimonia ha salutato uno ad uno i disabili che si trovano tra le prime file della basilica. Commovente l'abbraccio con una ragazzina sulla sedia a rotelle. - Papa Francesco celebra il rito per prendere possesso della Cattedra del vescovo di Roma nell'affollata basilica San Giovanni in Laterano. Come primo gesto il Pontefice ha baciato il crocifisso, poi ha benedetto le persone vicino a lui, dopo essersi prima segnato da lui stesso. Prima della cerimonia ha salutato uno ad uno i disabili che si trovano tra le prime file della basilica. Commovente l'abbraccio con una ragazzina sulla sedia a rotelle.

"Dio ha sempre pazienza, non è impaziente come noi che spesso vogliamo tutto e subito, anche con le persone". Così Francesco nella sua omelia a San Giovanni in Laterano, aggiungendo: "Questo è lo stile di Dio". Commentando il Vangelo, che ha protagonista Tommaso che per credere deve vedere, il Papa ha detto: "Gesù non abbandona il testardo Tommaso nella sua incredulità. Gli dona una settimana di tempo, non chiude la porta, attende". In un altro passaggio dell'omelia il Pontefice ha affermato: "Chi ama comprende, spera, dà fiducia, non abbandona, non taglia i ponti".



"Per Dio non siamo numeri" - "Quante proposte mondane sentiamo attorno a noi, ma lasciamoci afferrare dalla proposta di Dio, la sua è una carezza di amore", ha aggiunto. E ancora: "Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti". "Nella mia vita personale - ha poi confidato il Pontefice - ho visto tante volte il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza".