Meteo, fine settimana di tempo discreto

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo 10:57 - Oggi bel tempo al Sud, poche nuvole anche in Toscana, Umbria e Lazio. Moderata nuvolosità nelle altre zone, con rovesci e temporali in Sardegna e, verso sera, nella Sicilia occidentale. Occasionali piovaschi possibili anche nelle zone prealpine. Temporanee schiarite al Nord dopo il passaggio della piovosa perturbazione giunta ieri. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni tirreniche, in calo sulle regioni adriatiche.

Le previsioni per domenica 7 aprile - Domenica avremo nuvolosità variabile al Nord, su zone interne appenniniche del Centro, Sud e Isole. In mattinata qualche goccia di pioggia tra Piemonte e Lombardia; qualche rovescio in Sicilia. Nel pomeriggio occasionali piovaschi sulle zone prealpine e sull'Appennino calabro. Maggiori spazi soleggiati su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e coste del medio Adriatico. Temperature in calo sul versante adriatico e al Sud. Giornata ventosa per venti settentrionali: Bora sull'alto Adriatico, Maestrale al Sud e Isole.



Quella di domenica sarà una giornata piuttosto ventosa in gran parte d'Italia. Il vortice di bassa pressione, in allontanamento verso la Grecia, richiamerà infatti venti settentrionali sul nostro Paese. In particolare, soffieranno venti di Bora sull'alto Adriatico e venti di Maestrale al Sud e sulle Isole.



Rischio valanghe sulle Alpi - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nel corso di questo fine settimana il rischio valanghe sarà di grado 3 ("marcato") su gran parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, soprattutto laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì il tempo peggiorerà al Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà qualche pioggia al Nordovest. Per il resto, più sole che nubi. Moderato peggioramento in serata anche nel resto al Nordest e sulle regioni centrali. Neve sulle Alpi centro-occidentali oltre quota 900-1000 metri. Martedì situazione in generale miglioramento. Mercoledì sarà la giornata migliore della settimana. Giovedì, invece, aumenteranno le nubi al Nordovest; per il resto situazione tutto sommato tranquilla.



Dal punto di vista termico, avremo mattinate fresche; clima piuttosto mite durante il giorno.