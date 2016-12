foto Ap/Lapresse

09:33

- Sono ripresi ad Almaty, nel Kazakhstan, i colloqui tra il gruppo dei 5+1 (Usa, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina più la Germania) e la delegazione iraniana sul controverso programma nucleare di Teheran. Durante un precedente meeting, era stata presentata all'Iran la proposta di una "sospensione" (non più il blocco) delle attività per l'arricchimento dell'uranio al 20%. In cambio, era stato offerto di allentare alcune sanzioni economiche.